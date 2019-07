Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo feliciteert Belgen met feestdag

De Amerikaanse minister voor Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft zondag, in naam van zijn land en zijn regering, zijn gelukwensen overgemaakt aan de Belgen voor hun nationale feestdag. “Nu de 75ste verjaardag van de Slag om de Ardennen nadert, herinneren we ons de offers die Amerikanen en Belgen hebben gebracht om de vrijheid en welvaart van de wereld te garanderen”, schrijft Mike Pompeo in een bericht dat de Amerikaanse ambassade in België heeft gepubliceerd.

Pompeo herinnert voorts aan de gezamenlijke investeringen in onze collectieve veiligheid, onze nauwe economische banden en de gedeelde democratische waarden die de vrede hebben bewaard gedurende zeven decennia. Die alliantie zal ook behouden blijven in het licht van nieuwe uitdagingen, heet het.







De Amerikaanse minister besluit met de wens van de Verenigde Staten aan de Belgen “voor een gelukkige nationale feestdag en een jaar van succes”.

bron: Belga