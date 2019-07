Florida wil daklozen wegjagen met kinderliedjes

In de Amerikaanse staat Florida zijn ze de daklozen meer dan zat. Ze scholen ’s nachts samen in parken en andere populaire plekken. Om de overlast te verhelpen, proberen lokale bestuursorganen de zwervers nu weg te jagen met het draaien van kinderliedjes.

Op populaire verzamelplekken voor daklozen knallen ’s nachts bekende kinderliedjes hard uit de speakers. Een van de steden waar het gebeurt, is West Palm Beach. Burgemeester Keith James stelde tegenover de Amerikaanse nieuwszender FOX News dat onder andere het liedje ‘Baby Shark’ in de playlist is opgenomen.

Maar niet iedereen is even blij met de maatregelen van de steden. Zo vindt Megan Hustings, directeur van het National Coalition for the Homeless, het een teken van een gebrek aan bezorgdheid voor zij die het minder hebben. Hustings noemt het zowel verontrustend als immoreel. Ze zou graag zien dat de stad zich inzet voor betere daklozenopvang. “We zijn allemaal mensen, en we moeten allemaal slapen.”

“Raining Tacos” is an obnoxious song playing at Lake Pavilion in West Palm Beach. City officials say it’s to deter people for congregating at the park late at night. Someone is still out here sleeping through it @CBS12 pic.twitter.com/YqJZHBU8fw

— Madeline Montgomery (@MadelineTV) July 11, 2019