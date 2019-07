BIZAR. Indiër na 41 jaar vrijgesproken voor diefstal

Wij Belgen klagen weleens over de trage werking van het Belgische justitieapparaat. Toch zijn er plaatsen op de wereld waar Vrouwe Justitia nog minder snel werkt. Zo heeft een rechter in India een man na 41 jaar vrijgesproken voor de diefstal van 20 roepie, omgerekend een luttele 25 eurocent. Dat schrijft de Hindustan Times.

De feiten dateren van 1978. Ene Ismail K., nu 68 jaar oud, griste een bankbiljet van 20 Indiase roepie uit de broekzak van het slachtoffer terwijl beide mannen in de rij stonden voor het loket van een busstation.







Volgens het 61-jarige slachtoffer duurde het proces nodeloos lang. “Ik heb in 1978 een klacht ingediend tegen Ismail K., maar hij werd na een paar maand vrijgelaten op borgtocht”, verklaarde het slachtoffer in de rechtbank van de Indiase grootstad Gwalior. “De verdachte is daarna verschillende keren verschenen op een hoorzitting, maar vanaf 2004 daagde hij niet meer op. Ismail K. werd uiteindelijk in april van dit jaar gearresteerd. Hij heeft drie maanden in voorarrest gezeten.”

Geen geld

Dat de zaak van Ismail K. nooit grondig is behandeld, ligt aan de financiële situatie van de verdachte. “Hij had geen geld om zijn borgtocht aan te vechten. Bovendien heeft hij geen familie of vrienden die hem kunnen helpen”, verklaart de advocaat van het slachtoffer.

Ismail K. werd afgelopen week vrijgelaten. “Hij heeft gezworen nooit meer een diefstal te plegen”, zei rechter Anil Kumar Namdeo.