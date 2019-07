Zware ontploffing in Chinese fabriek eist minstens tien doden

Bij een krachtige explosie in een vergassingsinstallatie in het centrum van China zijn vrijdag minstens tien mensen om het leven gekomen, zo berichten Chinese staatsmedia. Vijf andere mensen zijn vermist. De explosie, die ook negentien gewonden maakte, vond plaats in Sanmenxia, een stad in de centrale provincie Henan. De ontploffing richtte zware schade aan gebouwen in de omgeving aan. Video’s op sociale media toonden een enorme grijze en dichte rookkolom.

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing.

bron:Â Belga