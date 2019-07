Supercup – Racing Genk wint Super Cup tweede keer

Racing Genk heeft zaterdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis de Supercup gewonnen. De landskampioen nam in eigen stadion met 3-0 (rust 1-0) de maat van bekerwinnaar KV Mechelen. Sebastien Dewaest (14 en 60e) en Dante Vanzeir (83e) scoorden en bezorgden trainer Felice Mazzu zo al meteen een eerste trofee bij zijn nieuwe club. In 2011 won Genk de Supercup een eerste keer door Standard met 1-0 te verslaan. De Belgische Supercup wordt sinds 1979 gespeeld. 32 keer, op 40 edities, won de landskampioen. De laatste keer dat dat niet gebeurde was in 2004, toen Club Brugge als bekerhouder met de trofee aan de haal ging.

bron:Â Belga