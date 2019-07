Minstens zeventien mensen sterven aan alcoholvergiftiging in Costa Rica

In Costa Rica, in Midden-Amerika, zijn de voorbije weken minstens zeventien mensen om het leven gekomen na het drinken van alcohol. In hun drankje bevond zich methanol, zo maakte het ministerie van Gezondheid bekend.

Het gaat om dertien mannen en vier vrouwen, tussen de leeftijd van 32 en 72 jaar.

Het ministerie liet zo’n 30.000 flessen van zes verschillende merken sterke drank in beslag nemen. Het waarschuwt de bevolking om geen verdachte drank te consumeren. Wie deze dranken verkoopt, kan vervolgd worden, klinkt het nog.

bron:Â Belga