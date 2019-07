Koning begrijpt “beperkingen” politieke leiders, maar uitdagingen vergen snelle aanpak

Koning Filip heeft begrip voor de “beperkingen” waarmee de politici rekening moeten houden, maar benadrukt dat de uitdagingen een snelle aanpak en een intense samenwerking vergen op alle niveaus. Dat heeft onze vorst vandaag verklaard in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Hij roept daarin op tot een “open en correcte dialoog”. Een kleine maand na de verkiezingen is het niet onlogisch dat de koning in zijn traditionele toespraak stilstaat bij de politieke stand van zaken. Onze vorst, die Didier Reynders en Johan Vande Lanotte als informateurs het veld instuurde, geeft aan dat de uitslag “uiteenlopend” was. “Maar uiteindelijk vraagt u allen bijzondere aandacht voor dezelfde thema’s waarover ook in andere landen ongerustheid heerst: werkgelegenheid, klimaat, armoede en migratie”, aldus koning Filip.

Het komt er voor hem nu op aan het eens te worden over oplossingen. De koning beseft dat de kaarten moeilijk liggen. “Ik heb begrip voor de beperkingen waar onze politieke leiders rekening mee moeten houden”, luidt het. “Maar de vele uitdagingen zijn van die aard, dat ze snel moeten worden aangepakt, met moed en vastberadenheid. En ze zijn zo met elkaar verweven, dat ze een intense samenwerking vergen, op alle niveaus”.







Het staatshoofd staat ook stil bij het engagement dat velen onder ons aan de dag leggen en benadrukt het belang van een “open en waarachtige dialoog” om wervende projecten tot stand te brengen. Een open dialoog betekent voor de vorst dat je de ander wil begrijpen in zijn overtuigingen, zelfs als je het niet eens bent. “Daarin is ook geen plaats voor leugens en kwetsende woorden”.

Een echte dialoog ziet dan weer de complexiteit onder ogen, houdt van nuancering en streeft naar complementariteit, gaat koning Filip voort. “In zaken als klimaat en werkgelegenheid, maar ook mobiliteit, energie, onderwijs en vorming, kunnen we pas efficiënter zijn als we open en oprecht met elkaar in gesprek gaan”, onderstreept hij.

bron: Belga