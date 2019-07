Waasland-Beveren heeft zaterdag op zijn website aangekondigd dat het de Duitser Andreas Wiegel heeft aangetrokken. De 27-jarige flankverdediger komt over van de Duitse derdeklasser MSV Duisburg en tekende een contract voor drie seizoenen. Wiegel is de vierde inkomende transfer van de Waaslanders. Hij kende zijn opleiding bij Schalke 04, maar moest al snel andere oorden opzoeken. In de afgelopen drie jaar bij Duisburg was hij goed voor 5 doelpunten in 82 wedstrijden.

.







bron:Â Belga