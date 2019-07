Festivalganger Tomorrowland overleden in het ziekenhuis

Op Tomorrowland in Boom is vrijdagavond een man onwel geworden in de buurt van het hoofdpodium van het festival. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en afgevoerd naar het UZA, maar is daar overleden, bevestigt de organisatie. De organisatie betreurt het voorval. “De organisatie van Tomorrowland deelt met droefheid het overlijden van één van haar gasten mee”, klinkt het. De organisatie leeft mee met de familie en vrienden van het slachtoffer. We hopen dat de nabestaanden in alle sereniteit dit verlies kunnen verwerken.”

In het UZA kwamen op vrijdag in totaal vier bezoekers binnen op de afdeling intensieve zorg, bevestigt woordvoerder Evita Bonné. Twee van hen worden in de loop van zaterdag nog ontslagen.







Op het terrein werken hulpverleners van het Vlaamse Kruis, AZ Rivierenland en het UZA samen om de veiligheid van de festivalgangers te garanderen. Bonné benadrukt dat het erg belangrijk is dat mensen niet aarzelen de medische teams aan te spreken, wanneer zijzelf of vrienden hulp nodig hebben. “Dat kan voor om het even welke reden.”

bron: Belga