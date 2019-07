EK atletiek voor junioren – Lucie Ferauge blij met brons op 200 meter: “Fier op mijn prestatie”

Lucie Ferauge was zaterdag enorm gelukkig na het behalen van de bronzen medaille op het EK voor junioren in het Zweedse Boras. “Ik ben heel fier, want ik zorg voor de eerste Belgische medaille hier”, vertelde de atlete van CABW aan de atletieknieuwssite atni.be. De 19-jarige Ferauge pakte de derde plaats in 23.60 na de Britse Amy Hunt (22.94) en de Française Gemima Joseph (23.60). “Bij de meet wist ik niet goed op welke plaats ik was geëindigd. Maar toen ik mijn naam op het scherm zag, was ik heel tevreden. Het is geweldig en ik ben echt blij met mijn prestatie. Amy Hunt was heel goed vertrokken en ik heb geprobeerd haar zo goed als ik kon te volgen, dat heeft veel geholpen. Ik ga dit zondagavond pas vieren, want zondag is er overdag eerst nog de estafette.”

Lucie Ferauge maakt deel uit van de Belgische selectie voor de 4×100 meter die zondag aan het werk moet. Ze was ook van de partij bij de Belgian Cheetahs op het WK estafette in het Japanse Yokohoma, waar ze in mei mocht lopen in zowel de reeksen als de finale van de 4x400m gemengd. “Het was een heel mooie ervaring om naar Japan te mogen gaan. Dankzij hun heb ik mogen meedoen aan een groot toernooi en dat heeft me geleerd om goed om te gaan met de stress die erbij komt kijken. Het EK hier in Boras was het grote doel van mijn seizoen en ik heb een medaille behaald. Ideaal dus voor mij.”

bron: Belga