Eerste maanlanding vond vijftig jaar geleden plaats

Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat de eerste mens op de maan voet zette. In België wordt dat op verschillende plaatsen (onder meer bij Volkssterrenwacht Urania in Hove en Cozmix in Brugge) herdacht met speciale activiteiten. Vanuit Bajkonoer in Kazachstan vertrekt vandaag een nieuwe missie naar het Internationaal Ruimtestation ISS. De ruimtevaartcapsule “Eagle” landde op 20 juli 1969 om 20.17 uur GMT (nu 22.17 uur Belgische tijd) op het maanoppervlak. Bijna zes uren later, om 02.56 uur GMT, zette de Amerikaanse astronaut Lance Armstrong zijn eerste stappen op de maan. Met de befaamde woorden: “het is een kleine stap voor de mens, maar een grote voor de mensheid”. Het gebeuren werd op televisie uitgezonden en naar schatting door een half miljard mensen gevolgd.

Bij de NASA wordt de historische gebeurtenis al enkele weken uitgebreid herdacht, met tal van evenementen in de lanceerbasissen in Florida (Kennedy Space Center) en Houston (Johnson Space Center). Vandaag gaat vicepresident Mike Pence speechen in Florida. Zoals bekend willen de Verenigde Staten vanaf 2024 opnieuw missies naar de maan organiseren.







Eveneens vandaag zal er vanuit Bajkonoer in Kazachstan een nieuwe missie naar het ISS vertrekken, met een Amerikaan, een Italiaan en een Rus aan boord. De raket zou opstijgen omstreeks 18.30 uur Belgische tijd. Van de drie astronauten aan boord, was enkel de Rus (de 53-jarige Alexander Skvortsov) al geboren toen de eerste maanlanding plaatsvond. Voor de Amerikaan Andrew Morgan is het zijn eerste missie in de ruimte, de Italiaan Luca Parmitano bracht in 2013 al eens 166 dagen door in het ISS.

bron: Belga