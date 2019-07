Drie ruimtevaarders op weg naar ISS op 50e verjaardag maanlanding

Pal op de 50e verjaardag van de eerste maanlanding met de Apollo 11-missie zijn zaterdag drie ruimtevaarders de ruimte in gelanceerd. De raket met een Italiaan, Amerikaan en Rus aan boord vertrok vanop de kosmodroom van Bajkonoer in Kazachstan richting het internationaal ruimtestation ISS. Luca Parmitano, Andrew Morgan en Alexander Skvorzov vertrokken zonder problemen aan boord van een Sojoez capsule richting de spacemeccano, zo viel te zien op de livebeelden van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. De vlucht vertrok even voor 18.30 uur en zal in een zestal uur het ruimtestation in een baan 400 kilometer boven de aarde bereiken.

Luca Parmitano zal in het tweede deel van de zes maanden durende missie de eerste Italiaan ooit zijn die het commando heeft over het ISS. In 2013 verbleef hij al eens in het ISS, maar die passage verliep niet bepaald vlekkeloos. Parmitano was bijna verdronken toen zijn helm tijdens een ruimtewandeling vol water liep. Hij moest halsoverkop weer naar binnen zweven om niet te eindigen als een zeekomkommer in space.

bron:Â Belga