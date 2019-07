Dendoncker en Wolverhampton kloppen De Bruyne en City in finale PL Asia Trophy

Het Wolverhampton Wanderers van Leander Dendoncker heeft vandaag in het Chinese Nanjing de eindzege in de Premier League Asia Trophy, een vriendschappelijk toernooi met vier Premier League-ploegen, op zak gestoken. Wolverhampton versloeg Manchester City na strafschoppen (3-2). In de reguliere speeltijd van negentig minuten werd er niet gescoord. In de strafschoppenreeks misten Gundogan, David Silva en Nmecha voor City. Kevin De Bruyne was op dat moment al gewisseld. Hij speelde enkel de eerste helft. Bij Wolverhampton werd Dendoncker tien minuten voor tijd naar de kant gehaald.

In de wedstrijd voor de derde plaats versloeg Newcastle United eerder op de dag West Ham United met 1-0.







Bron: Belga