Tarantino heeft al spin-offserie klaar van ‘Once Upon Time In Hollywood’

De nieuwe prent van Quentin Tarantino verschijnt pas op 14 augustus in de Belgische zalen, maar er staat nu al een spin-offserie van ‘Once Upon a Time in Hollywood’ op papier. Dat maakte de regisseur bekend in een interview met entertainmentmagazine Deadline.

In de fel geanticipeerde negende langspeelfilm van Tarantino kruipt Leonardo DiCaprio in de huid van acteur Rick Dalton, de ster van de westernserie ‘Bounty Law’. In zijn schrijfroes heeft Tarantino reeds vijf afleveringen van die fictieve serie gepend.







Tarantino heeft in het verleden al ettelijke malen aangegeven een voorliefde te hebben voor oude westernseries uit de jaren stilletjes. “Ik raakte tijdens het schrijven helemaal verslingerd aan die westernscripts uit de fifties van een half uur lang”, vertelde Tarantino. “Het idee dat je een volwaardig verhaal met begin, midden en slot in een half uur kan proppen fascineerde mij.”

Straks in regiestoel van ‘Star Trek’-film?

Volgens Tarantino zal DiCaprio waarschijnlijk bedanken voor de hoofdrol in ‘Bounty Law’, waardoor hij op zoek zal moeten naar een andere protagonist – indien de serie groen licht krijgt, uiteraard. Het idee is overigens om de reeks in zwartwit uit te zenden.

Elders in het interview uitte Tarantino nog zijn hoop om in de nabije toekomst een ‘Star Trek’-film te regisseren. Zijn filmversie in de iconische sci-fi-saga zou naar eigen zeggen geïnspireerd worden op zijn eigen meesterwerk ‘Pulp Fiction’.