Gehekelde ‘Game Of Thrones’-scenaristen zeggen af voor fanevent

Na het verschijnen van het slotseizoen van ‘Game Of Thrones’ kregen David Benioff en D.B. Weiss de banbliksems van het internet over zich heen. Deze week kondigde het Twitteraccount van GoT aan dat het scenaristenduo verstek laat gaan voor een optreden op Comic-Con, vandaag in San Diego. Een officiële reden werd niet gegeven.

De kritiek was genadeloos, massaal en nagenoeg ongezien: het fel geanticipeerde slotseizoen van de blockbusterreeks ‘Game Of Thrones’ draaide voor vele fans wereldwijd uit op een enorme ontgoocheling. Dat reflecteert zich ook in de score op online filmdatabase IMDb. Waar de serie in voorgaande seizoenen nog vlotjes scores boven de 9 op 10 liet optekenen, met uitschieters van 9,9 in seizoen 6, duiken de afleveringen in het laatste seizoen diep onder de 8 op 10, met een 4,2 voor de allerlaatste aflevering als absoluut dieptepunt.

Een greep uit de vaakst gehoorde commentaren: het seizoen voelt te gerusht aan, de personages zijn niet trouw aan zichzelf en maken vreemde beslissingen, de verhaallijnen maken rare kronkels en de continuïteitsfouten zijn legio. Een petitie om het laatste seizoen te herwerken ging viraal en haalde zo’n 1,5 miljoen handtekeningen.

Scenaristen David Benioff en D.B. Weiss waren kop van Jut. Het verguisde duo werd vandaag verwacht op Comic-Con San Diego als deel van een panel, maar zegde af. Ook castleden Iain Glen (Ser Jorah Mormont) en Nathalie Emmanuel (Missandei) sturen hun kat, net als regisseur en uitvoerend producent Miguel Sapochnik. Een officiële reden werd niet gegeven, maar de blog io9 vernam na navraag bij HBO dat Benioff en Weiss met een “productie- en agendaconflict” kampten.

Andere ‘Game Of Thrones’-castleden tekenen wel zeker present: Maisie Williams (Arya), Jacob Anderson (Grey Worm), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime), Isaac Hempstead Wright (Bran), John Bradley (Sam), Liam Cunningham (Davos) en Conleth Hill (Varys).

De afspraak van ‘Game Of Thrones’ op Comic-Con was bedoeld als feestelijke afsluiter van de reeks, al dreigt dat nu door de stroom aan kritiek eerder een einde in mineur te worden.