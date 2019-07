Dit is het populairste wereldwonder op sociale media

De zeven wereldwonderen staan op heel wat ‘must-see’ lijstjes van toeristen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bezoekers hun ervaring online willen delen. Maar welk wereldwonder is het populairste op sociale media?

De website Taxi2Airport.com rangschikte de wonderen op basis van Facbook likes, Twitter volgers, Instagram hashtages en Pinterest pins. De sociale media-statistieken van de zeven wereldwonderen werden na de inventarisatie gestorteerd aan de hand van de ‘Social Engagement Index’. Elk wereldwonder kreeg daardoor een eigen score tussen de 0 en 100.







Grote winnaar is de Taj Mahal in India met 94 punten. Met 929,544 Facebook likes en 179,187 volgesr op Twitter is het 17de eeuwse marmeren mausoleum het populairste. Op nummer 2 staat met 92 punten Chichén Itzá, een van de belangrijkste steden van de Mayas.

Onderaan het lijstje bengelt Petra. De historische stad in Jordanië kreeg 77 punten en is dus duidelijk het minst in trek.