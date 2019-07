BIZAR. Smokkelaar betrapt met 500 gram coke onder merkwaardige pruik

De Spaanse politie heeft in Barcelona een drugssmokkelaar geklist die een halve kilo cocaïne bij zich had. De Colombiaan had er niets beter op gevonden om de verboden drugs onder zijn pruik te verbergen.

De misdadiger kwam toe op een vlucht vanuit Bogota, de Colombiaanse hoofdstad. Veiligheidsagenten hadden al gauw in de gaten dat de man zich nogal nerveus gedroeg. Ook de abnormaal hoge haardos was vrij verdacht.

De bewakers vroegen daarop aan de man of ze zijn haar mochten inspecteren. Hun argwaan was terecht, want onder de pruik zat 503 gram cocaïne verstopt. De politie deelde een foto van het straffe, alsook hilarische tafereel. De Colombiaan zit momenteel in voorlopige hechtenis.

Pruikmethode







Drugs smokkelen gebeurt op de meest bizarre manieren, maar de pruikmethode is geen primeur. In 2015 werd een vrouw gevat die maar liefst 900 gram coke onder haar kapsel had verstopt.