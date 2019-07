Wout van Aert afgevoerd met verwonding

Wout van Aert heeft moeten opgeven tijdens de dertiende etappe in de Tour de France. De 24-jarige Antwerpenaar kwam in de slotkilometer van een 27,2 kilometer lange tijdrit in Pau zwaar ten val. Hij liep een vleeswonde op aan zijn rechterdij en werd met een ziekenwagen afgevoerd. Zijn team Jumbo-Visma meldt dat hij bij bewustzijn bleef. Van Aert was aan een indrukwekkend Tourdebuut bezig. Hij hielp Jumbo-Visma aan winst in de ploegentijdrit, werd tweede in de vijfde rit en won de tiende. Aan de tijdrit was hij in de Belgische kampioenentrui als topfavoriet gestart. Op het moment van zijn val had hij bij de tussentijden de tweede tijd, na Thomas De Gendt.

bron: Belga