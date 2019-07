VS beloven 7 miljoen dollar in ruil voor man beschuldigd van aanslag in 1994

De Verenigde Staten hebben vrijdag 7 miljoen dollar beloofd in ruil voor informatie die naar een Hezbollah-leider leidt die verantwoordelijk gehouden wordt voor de aanslag in 1994 op de Joodse gemeenschap in het Argentijnse Buenos Aires, waarbij 85 doden vielen.

Salman Raouf Salman, ook bekend als Samuel Salman El Reda, is volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor “het plannen, coördineren en uitvoeren (…) van terreuraanslagen in de hele wereld”. “Niet alleen leidt en ondersteunt hij (…) terroristische activiteiten in het westelijke halfrond, hij was ook betrokken bij het beramen van aanslagen wereldwijd”, zo staat in een persverklaring.

De Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo woonde in Buenos Aires een antiterreurtop bij. Daar riep hij de landen in de regio op om het voorbeeld van Argentinië te volgen, dat Hezbollah donderdag een terreurbeweging noemde en activa van de beweging bevroor.

bron: Belga