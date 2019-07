“Tweede schip in beslag genomen door Iran”

Iran zou vrijdag niet een maar twee tankers in beslag genomen hebben. De Britse overheid zegt “extreem verontrust” te zijn over “de onaanvaardbare inbeslagnames” van de schepen. Van het eerste schip, de Stena Impero, bevestigde de eigenaar dat het door Iraanse troepen in beslag genomen werd en naar de Iraanse kust is afgeleid. Later doken er berichten op van een tweede tanker die plots van zijn koers was afgeweken, de Mesdar. Amerikaanse bronnen bevestigden aan nieuwszender CNN dat ook dat schip in beslag is genomen.

Bron: Belga