Tour de France – Wout van Aert moet nog enkele dagen in ziekenhuis blijven

Wout van Aert zal na zijn zware val in de tijdrit van de Tour de France nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Dat verklaarde Mathieu Heijboer, Head of Performance van Jumbo Visma, op de website van het Nederlandse team. “Wout kwam ten val toen hij een hek raakte en liep daarbij een zeer ernstige diepe wonde aan het bovenbeen op”, zegt Heijboer. “Het was een vreselijk beeld. Wout raakte in paniek toen hij het zag. Ik heb een spandoek van het hek gerukt en eroverheen gelegd, zodat hij er niet hoefde naar te kijken.”

“Hij is geopereerd door de chirurg. Die heeft het kapsel en de huid gehecht en goed schoongemaakt. De operatie heeft een uur geduurd. Hij zal enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven voor hij weer naar huis mag.”

bron: Belga