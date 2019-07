KMI waarschuwt voor onweer zaterdag

Er zal zaterdag een regen- en onweerszone van west naar oost door ons land trekken. Plaatselijk kunnen de onweersbuien gepaard gaan met hagel en veel neerslag op korte tijd. Daarvoor waarschuwt het KMI. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 65 km/uur of plaatselijk nog meer. De weerdienst vaardigt code geel uit. Aan de kust geldt die al van ’s ochtends 7 uur, in de zuidelijkste provincies van het land pas vanaf 11 uur. Zaterdagavond wordt het beter in het westen van het land en in de loop van de nacht wordt het overal licht tot gedeeltelijk bewolkt.

bron: Belga