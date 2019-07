Zo bescherm je je haar tegen chloor in het zwembad

In de zomer is het heerlijk om te genieten van een verfrissend zwembad. Maar het chloor in het water kan je haar beschadigen. Daarom enkele tips om dat te voorkomen.

Met een zomer zoals nu kan een zwembad enorm deugd doen. In zwembaden zit echter een bepaalde hoeveelheid chloor om het water te ontsmetten. Dat is goed, want zo blijft het water proper.







Maar chloor is niet de beste vriend van je haar. Het verwijdert de natuurlijke oliën en het vocht uit je haar. Gevolg? Droog en broos haar. Gelukkig kan je daar iets tegen doen.

Haar opsteken

De meest eenvoudige truc is je haar opsteken. Op die manier komt je haar al minder in contact met het water, tenzij je graag enkele duikjes doet uiteraard.

Haar natmaken voor je gaat zwemmen

Alvorens je in het zwembad springt, maak je je haar best nat onder de douche. Je haar neemt immers op wat het kan en zal zo beter beschermd zijn.

Haar insmeren

Smeer je haar op regelmatige basis in met voedende producten zoals een leave-in conditioner of kokosolie. Hiermee dringt het chloor minder makkelijk binnen in het haar. Als je je haar kleurt, spray je er best ook wat SPF op. Zo blijft je haarkleur ook beschermd tegen uv-straling.

Haar meteen uitspoelen

Kruip na een zwembadsessie meteen onder de douche en spoel het chloorwater in je haar goed weg. Daarmee voorkom je dat je huid uitdroogt.

Verzorgend masker

Na die verfrissende douche kan je ook een verzorgend masker aanbrengen. Dat voedt het haar en maakt het weer zijdezacht. Zo kan je haar er weer een tijdje tegen.