Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan en Vlaams warmteactieplan geactiveerd

Door het voorspelde warme weer van volgende week is vanaf vandaag de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en het Vlaamse warmteactieplan van kracht. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Het KMI verwacht vanaf dinsdag 23 juli temperaturen tot meer dan 30 graden Celsius. De temperatuursindicator die gebruikt wordt in het kader van het ozon- en hitteplan zal overschreden worden, aldus IRCEL.







“De combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer zullen begin volgende week zorgen voor een toename van de ozonconcentraties”, aldus IRCEL. “Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden.” In het geval er overschrijdingen voorspeld of gemeten worden, komen daar aparte waarschuwingen over.

Eerst regen

Aan de voorspelde warmte gaat eerst wat nattigheid vooraf. Morgen is het erg wisselvallig met perioden met regen en buien en kans op onweer. De buien kunnen soms intens zijn en vergezeld van hagel. De maxima schommelen tussen 21 graden aan de kust en 27 graden in Belgisch Lotharingen en in de Kempen. In de loop van de nacht wordt het overal meestal droog en wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt, met minima tussen 12 en 17 graden.

Vanaf maandag zorgt een hogedrukgebied voor de opstuw van steeds warmere lucht naar onze streken. Het wordt zonnig met maxima rond 27 graden in het centrum. Dinsdag krijgen we zonnig en warm weer met maxima tussen 29 en 31 graden op de meeste plaatsen. Woensdag blijft het zonnig en wordt het nog warmer met maxima rond 35 graden voor het centrum van het land.

Ook donderdag zou het zonnig en zeer warm worden met maxima tot 35 graden of zelfs meer. Vrijdag zorgen regen- en onweersbuien waarschijnlijk voor afkoeling met maxima dan rond 25 graden voor het centrum van het land.