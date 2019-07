VIDEO. Gamers bouwen wereld ‘Lord of the Rings’ na op Minecraft

Enkele toegewijde gamers hebben een impressionant staaltje werk geleverd op het populaire spel Minecraft. Ze heben er de grootschalige wereld van ‘Lord of the Rings’ en ‘The Hobbit’ tot in detail nagebouwd. Daar deden ze zo’n 9 jaar over.

De Minecraft-wereld bestaat uit blokjes in alle kleuren en maten waarmee je dingen kan bouwen. Dat leek dan ook voor enkele gamers een ideale manier om Midden-Aarde – de betoverende wereld van J.R.R Tolkien – zo correct mogelijk na te bouwen. Ze baseerden zich vooral op de films van ‘The Lord of the Rings’ en ‘The Hobbit’. Daarbovenop zijn er ook plaatsen die enkel in de boeken vermeld worden te bezichtigen.







Gedetailleerd

Ondertussen zijn de makers al 9 jaar bezig met het bouwsel, maar af is het nog niet helemaal. Honderden vrijwilligers helpen mee om het ambitieuze bouwwerk te voltooien. In een video die geĆ¼pload werd op YouTube, krijg je een beeld van de gedetailleerde fantasiewereld. Zo passeren ze De Gouw, de mijnen van Moria, Rivendel en nog enkele andere bekende plaatsen. Er zijn ook voetsporen die je de weg tonen van het Reisgenootschap van de Ring doorheen hun reis door Midden-Aarde.