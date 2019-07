Onruststoker gekleed in Romeins gewaad springt in Trevifontein in Rome: “Onaanvaardbaar”

In Rome is een man gekleed in oude Romeinse klederdracht in de iconische Trevifontein gesprongen. Enkele agenten konden de amokmaker arresteren. De burgemeester van Rome meldt alvast dat hij een gepeperde boete kan verwachten.

Op de Facebook-pagina van Virginia Raggi – burgemeester van Rome – is een filmpje te zien van het incident. Een man gekleed in een typisch Romeins kostuum springt er in de Trevifontein en lijkt een speech af te steken. De toeristen die massaal aanwezig waren aan de fontein namen foto’s en filmden het gebeuren. Enkele ogenblikken later treedt de Romeinse politie op. Een agent stapte ook in de Trevifontein en dwong de man eruit te stappen.







Onaanvaardbaar

“Dit gedrag is onaanvaardbaar”, reageert burgemeester Raggi. Volgens haar riskeert de man een boete van 550 euro en een verbod om nog in de buurt van de fontein te komen. De Trevifontein is een van de meest spectaculaire monumenten in de Italiaanse hoofdstad. De traditie wil dat elke Romebezoeker die over zijn schouder een muntstuk in de achttiende-eeuwse fontein werpt ooit naar de ‘Eeuwige Stad’ zal terugkeren.