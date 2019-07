Explosief ontploft in restaurant Kasteel Den Brandt in Antwerpen

De politie kreeg de melding over de ontploffing rond 7.30 uur binnen, toen de schade werd vastgesteld. Wanneer het explosief precies is afgegaan, is niet duidelijk. “Ergens tussen sluitingstijd en het moment waarop de schade werd vastgesteld”, klinkt het.







Er sneuvelden ramen en ook binnen is er wel wat schade, maar het gebouw is nog stabiel. De federale gerechtelijke politie is ter plaatse, alsook het gerechtelijk lab en de ontmijningsdienst DOVO. “De kasteelsite is afgesloten. In het belang van het onderzoek kan ik geen verdere details geven”, zegt Wouter Bruyns.

Niet eerste keer

Het kasteeldomein was ook woensdagmorgen een tijdje afgesloten, nadat er in het Grand Café een granaat werd aangetroffen. Er werd toen ook brand gesticht in restaurant Murni, dat eveneens op het kasteeldomein gelegen is.

Over enkele weken vindt in het park Jazz Middelheim plaats.