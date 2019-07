BIZAR. Jaloerse echtgenoot gaat met penis van vrouws minnaar aan de haal

In de Amerikaanse staat Florida heeft een jaloerse echtgenoot de penis van zijn vrouws minnaar afgeknipt. De man sloeg daarbovenop samen met het geslachtsdeel op de vlucht.

De 49-jarige Alex Bonilla trok gewapend met een pistool en een schaar naar het huis van zijn buurman, die zijn vrouw beminde. Hij bond het slachtoffer vast op een stoel terwijl hij dreigde met z’n vuurwapen. Daarna knipte hij met een schaar de penis af en ging ervandoor, mét afgeknipt geslachtsdeel.

De politie van de plaats Bell in Florida kreeg aanvankelijk melding van een steekpartij, maar bij aankomst wisten ze pas echt waarmee ze te maken hadden. Pas enkele uren later werd de knipgrage Bonilla aangehouden, maar het geroofde geslachtsdeel is spoorloos. “We hebben geen idee wat hij ermee heeft gedaan”, zegt de politie tegen de Amerikaanse media.

Al vermoeden ze dat Bonilla de afgeknipte jongeheer liet verdwijnen om te voorkomen dat het weer aangehecht kon worden. In mei betrapte de 49-jarige Bonilla het overspel tussen zijn vrouw en zijn buurman. Of hij al sinds toen aan vergelding dacht, is niet zeker. De dader wordt aangeklaagd wegens inbraak, vrijheidsberoving en geweldpleging. Het slachtoffer wordt verzorgd in het ziekenhuis.