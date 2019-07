VS vroeg ook België om grondtroepen in Syrië

De Verenigde Staten hebben België gevraagd om extra militairen – waaronder grondtroepen – in te zetten in de strijd tegen Islamitische Staat. Maar regering én parlement willen geen ‘boots on the ground’ in Syrië, zei minister van Defensie Didier Reynders vandaag in de Kamercommissie Landsverdediging. De VS willen hun troepen minstens gedeeltelijk terugtrekken uit het noordoosten van Syrië. De Amerikanen hebben aan een aantal Europese landen gevraagd om hun militaire inzet daar te verhogen. Duitsland heeft die vraag geweigerd, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen wel extra soldaten sturen.

Ons land kreeg ook een vraag. Volgens minister Reynders heeft de Amerikaanse minister van Defensie op 23 mei een brief gestuurd met de vraag naar grondtroepen, vliegtuigen voor verkenningsvluchten en kinetische operaties (bombardementen) en medische ondersteuning.







De regering heeft de Amerikanen geantwoord dat de defensiestaf de vragen moet bestuderen en dat er politieke goedkeuring nodig is. Hij heeft ook geantwoord dat België geen grondtroepen wil in Syrië. Regering en parlement hebben zich daar steeds tegen verzet, merkte Reynders op. De minister zei dat er hierover ook geen beslissing zal genomen worden zonder goedkeuring van het parlement.

bron: Belga