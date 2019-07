BIZAR. Koppel gelooft dat belastingen tegen de wil van God zijn, maar moet nu miljoenen ophoesten

In Australië op het eiland Tasmanië moet een extreem Christelijk koppel een som van 2,3 miljoen Australische dollar betalen. Ze hebben namelijk al enige tijd geen belastingen meer betaald omdat ze geloven dat dat tegen de wil van God is.

Missionarissen Fanny Alida Beerepoot en Rembertus Cornelis Beerepoot vinden dat belastingen betalen tegenstrijdig is met de wil van God. Daarom betaalden ze jarenlang geen belastingen, waardoor die som behoorlijk opliep. “Wij geloven dat de wet van God boven de grondwet staat”, verklaart meneer Beerepoot aan de Australische zender ABC News. “Juist doordat we buiten de jurisdictie van God treden, krijgen we te maken met vloeken in de vorm van droogtes en onvruchtbaarheid.”

Bijbellezen







Maar de bevoegde rechter kon er tijdens de rechtszaak niet mee lachen. Hij gaf ze zelfs een lesje in bijbellezen. “Er is geen passage in de bijbel of gospel die zegt: ‘U zal geen belastingen betalen’. Dan is het toch moeilijk om hier over te discussiëren.”

“Volgens mij zegt de Bijbel trouwens dat burgerlijke zaken en de wet van God op twee verschillende gebieden werken”, besluit de rechter. In totaal moet het koppel nu 2,3 miljoen Australische dollar betalen. Dat is ongeveer 1,45 miljoen euro.