BIZAR. Britse ouders op zoek naar ‘festival nanny’ zodat zij kunnen feesten

In Groot-Brittannië is een opmerkelijke vacature opgedoken. Een koppel is er op zoek naar een ‘festival nanny’ die hen kan bijstaan wanneer ze naar festivals gaan met hun drie kinderen. Zo hoopt het echtpaar dat het zonder kinderen van de muziek kan genieten.

De ouders zijn op zoek naar een nanny die wil meekomen naar drie festivals tijdens de zomer. Per festival biedt het koppel 500 pond aan, het festivalticket, eten en drinken en accommodatie. Geen slechte deal om te babysitten op drie kinderen van 6, 10 en 11 jaar oud.

Opgaan in de muziek







“Live-muziek zorgt voor een heel krachtige en energetische sfeer waar we helemaal in willen opgaan en dat is gewoon niet mogelijk als je voor drie jonge kinderen moet zorgen”, klinkt het in de vacature. De nanny moet dan ook vanaf ’s ochtends klaarstaan. Zo moeten de kinderen onder andere gewassen, aangekleed en gevoed worden. De hele dag en avond moeten de kleintjes ook geëntertaind worden. De ouders zullen af en toe wel langskomen om te controleren of alles goed gaat.

Richard Conway, oprichter van Childcare.co.uk, de website waar de vacature geplaatst werd, vindt het idee niet zo vreemd. “Ouders nemen hun babysitters ook mee op vakantie zodat ze kunnen relaxen, waarom zou het dan niet kunnen voor een festival?”