BIZAR. Amerikaan ontslagen omdat hij zijn liefde voor Tupac te veel uitte

Een Amerikaanse overheidsambtenaar heeft op vraag van de gouverneur van Iowa zijn ontslag ingediend, wellicht vanwege een e-mail die hij naar 4.300 werknemers van het Ministerie van Sociale Diensten had gestuurd. De e-mail bevatte een ‘inspirational quote’ van rapper Tupac Shakur. “Irritant”, vonden velen.

De 66-jarige Jerry Foxhoven vertelde aan NPR dat hij af en toe zijn liefde voor rap gebruikte om “zijn hand te reiken naar zijn werknemers, hen te vertellen dat ik ook maar een mens ben en om het leven wat minder zwaar te maken.”

Zo organiseerde Foxhoven regelmatig ‘Tupac Fridays’, waarbij hij de muziek van de rapper door het kantoor liet afspelen. De man zegt dat hij graag de stereotypen over wie naar rapmuziek luistert, wou doorbreken. “Ik ben een 66-jarige witte man uit het Midden-Westen van de VS en ik luister graag naar rapmuziek en Tupac”, aldus Foxhoven. Hij maakte zelfs ‘Thug Life’-koekjes voor zijn 65ste verjaardag.

(Lees hieronder verder.)

Foxhoven is zich ervan bewust dat niet iedereen op de werkvloer zijn fascinatie voor Tupac deelde, een van zijn collega’s had zijn Tupac-gerelateerde mails zelfs gerapporteerd. Een andere collega had hem erop geattendeerd dat hij “haters” had. “Ik ga het blijven doen, ondanks alle pessimisten”, had Foxhoven blijkbaar daarop gereageerd in een e-mail.

Maar de e-mail met de ‘inspiriational quote’ bleek de druppel te zijn. Foxhoven had zijn collega’s zodanig geïrriteerd dat hij, volgens velen, daarom gevraagd werd om diezelfde dag nog zijn biezen te pakken. Hij moest meteen zijn smartphone en badge inleveren, al hebben zijn bazen tot op de dag van vandaag geen officiële reden voor zijn ontslag gegeven.

Here is the email 66 year old Jerry Foxhoven sent to his staff, the day he was fired.

He notes 2Pac’s bday is also Father’s day

“Hard to believe he has been gone for almost 23 years”

By all accounts, a kind email pic.twitter.com/ohSxSVpzJL

— Tim Mak (@timkmak) 17 juli 2019