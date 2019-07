Zimbabwe kampt met inflatie van meer dan 175 procent

In Zimbabwe in zuidelijk Afrika is de inflatie in juni gestegen tot maar liefst 175,66 procent. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar en bijna een verdubbeling op een maand tijd. Gevreesd wordt dat de hyperinflatie zal leiden tot een economische en financiële crisis. In mei lag de inflatie net onder de 100 procent (97,85 pct). Vooral basisgoederen zoals suiker of olie om te koken, werden in juni flink duurder. De prijs van brandstoffen aan de pomp verdrievoudigde sinds begin dit jaar. Dit zorgde al voor straatprotesten, die bloedig neergeslagen werden door de ordediensten.

President Emmerson Mnangagwa beloofde bij zijn aantreden in 2017, na het afzetten van dictator Robert Mugabe, dat hij de economie van Zimbabwe nieuw leven zou inblazen. Maar van die belofte kwam niet veel in huis: de bevolking lijdt nog altijd onder een tekort aan basisgoederen en brandstoffen. Vorige maand voerde zijn regering dan een eigen munt in – de Zimbabwaanse dollar – en verbood die buitenlands geld om in Zimbabwe betalingen te doen. Maar deze lokale munt verloor al bijna een derde van zijn waarde. Bovendien dreigt het land de volgende maanden afhankelijk te worden van invoer van levensmiddelen, door de hevige droogte.







Bron: Belga