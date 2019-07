Wout van Aert sprint naar ritzege in Albi

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft vandaag de tiende etappe in de 106e Tour de France gewonnen. Na 217,5 kilometer van Saint-Flour naar Albi was de 24-jarige Antwerpenaar in een massasprint sneller dan de Italiaan Elia Viviani en de Australiër Caleb Ewan. Jasper Philipsen werd zesde, Oliver Naesen negende en Greg Van Avermaet tiende. “Ik klop al die snelle mannen in de sprint, ik kan het niet geloven”, reageerde Van Aert. “Dit gaat alles te boven.”

Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) behield de gele leiderstrui en nam bovendien meer voorsprong op de eerste achtervolgers. De 27-jarige Fransman heeft nu 1:12 voor op de Welshman Geraint Thomas. De Colombiaan Egan Bernal is op 1:16 derde. Onder anderen de Fransman Thibaut Pinot, de Colombiaan Rigoberto Uran, de Australiër Richie Porte, de Deen Jakub Fuglsang, de Spanjaard Mikel Landa en de Italiaan Vincenzo Nibali verloren tijd.







Na de Belgische tijdrittitel en twee etappes in het Critérium du Dauphiné (WT) is het voor Van Aert de vierde zege van het seizoen. De voormalige wereldkampioen veldrijden zorgde voor de derde Belgische ritzege in deze Tour. Dylan Teuns won de zesde etappe, Thomas De Gendt de achtste.

Morgen kunnen de renners van een rustdag genieten. De elfde etappe, 167 kilometer van Albi naar Toulouse is nagenoeg vlak en dus krijgen de sprinters woensdag nog een kans, voor het peloton donderdag de Pyreneeën intrekt.

Bron: Belga