Wolken en opklaringen lossen elkaar komende dagen af

Het blijft deze namiddag overwegend zwaarbewolkt, al zijn er hier en daar, vooral in het zuiden van het land, enkele opklaringen mogelijk. Op enkele druppels na blijft het droog. Op de Ardense hoogten en aan zee wordt het tot 17 graden, in Belgisch Lotharingen tot 21 graden. Dat voorspelt het KMI. Tegen de avond komen er meer opklaringen, maar in de loop van de nacht kunnen zeker in Vlaanderen opnieuw lage wolkenvelden ontstaan. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden vlak aan zee.

Op de meeste plaatsen is het morgenochtend droog maar zwaarbewolkt, behalve in de Ardennen. Na de middag komen er stilaan opklaringen die breder worden naar de avond toe. Maxima van 18 graden in de Hoge Venen tot 23 graden in Belgisch Lotharingen. Tijdens de nacht van morgen op woensdag zijn er brede opklaringen maar kunnen er enkele wolkensluiers overdrijven.







Na het optrekken van de eventuele ochtendnevel is er woensdag meestal vrij veel zon. In de loop van de dag ontwikkelen er zich, vooral in het binnenland, wolkenvelden. Het blijft meestal droog. Maxima van 20 graden in de Hoge Venen tot 25 graden in de Kempen. Donderdag wordt het weer iets wisselvalliger. Er zijn nog zonnige perioden, maar soms ook wolkenvelden waaruit vooral in het oosten wat gedruppel kan vallen. In de meeste streken blijft het echter droog. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden.

Op vrijdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Er kunnen enkele schaarse buien vallen, met de grootste kans over de Ardennen. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden. Zaterdag krijgen we een opstoot van warmere lucht vanuit het zuidwesten. Het blijft zonnig ondanks wat hoge wolkensluiers. Er is ook een kans op buien en mogelijk zelfs onweer. De maxima schommelen in het binnenland tussen 23 en 30 graden. Zondag kunnen we maxima bereiken van 25 tot 30 graden in het binnenland. Er zijn brede opklaringen en het zou meestal droog moeten blijven.

