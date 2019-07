Weerbericht – Zwaarbewolkt in voormiddag, geleidelijk meer opklaringen in namiddag

De week begint overwegend zwaarbewolkt. Hier en daar kan een buitje vallen, maar het blijft wel meestal droog. In de loop van de namiddag verschijnen er geleidelijk wat meer opklaringen, vooral dan in het zuiden. Het is nog steeds koel bij maxima rond 19 graden in het centrum. Dat voorspelt het KMI. Het blijft maandagavond en -nacht droog, en er komen in eerste instantie overal meer en brede opklaringen. Vooral in Vlaanderen kunnen er in de loop van de nacht vrij veel lage wolken verschijnen. In de valleien ten zuiden van Samber en Maas vormt zich nevel of mist. We krijgen minima van 7 graden in de Hoge Venen tot 13 graden over het noorden en het westen.

Het rustige en droge weer zet zich dinsdag door. Er kunnen eerst nog veel wolken zijn, maar in Belgisch Lotharingen zijn er vanaf ’s ochtends al opklaringen. In de namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Naar de avond toe worden de opklaringen breder. De maxima liggen rond 19 à 20 graden aan zee en tussen 20 en lokaal 24 graden in het binnenland.

Woensdagochtend is er plaatselijk kans op nevel of mist. Daarna wordt het vrij zonnig met in de loop van de dag vorming van enkele wolkenvelden en plaatselijk kans op een buitje. We halen maxima van 20 tot 25 graden. Donderdag wordt het weer iets wisselvalliger. Er zijn nog zonnige perioden, maar soms ook wolkenvelden waaruit lokaal wat gedruppel kan vallen of over het oosten een bui. In de meeste streken blijft het echter droog. De maxima schommelen tussen 21 en 26 graden.

