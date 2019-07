Verdachte dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Brussel heeft zich aangegeven

De verdachte van het dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf dat zondagochtend om 04.45 uur plaatsvond op de Kruidtuinlaan in de buurt van Rogier, heeft zich aangegeven bij de politie. Dat maakt het Brussels parket bekend. Het gaat om een man, A.M. geboren in 1995, die al gekend is bij de politiediensten en justitie. Hij werd van zijn vrijheid beroofd. De verdachte, A.M., werd actief opgespoord, maar nu blijkt dat hij zich deze namiddag zelf heeft aangegeven bij de Brussels politie. “Hij werd door de procureur des konings van zijn vrijheid beroofd en wordt op dit ogenblik verhoord door de Brusselse politiediensten. Hij is gekend bij de politiediensten en justitie maar verkeert niet in recidivestatus”, verklaart parketwoordvoerder Denis Goeman.

Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld om te onderzoeken of de verdachte zich schuldig maakte aan onopzettelijke doodslag, vluchtmisdrijf en het in gevaar brengen van voetgangers. De onderzoeksrechter heeft 48 uur om de verdachte te verhoren en al dan niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.







Deze voormiddag maakte het Brussels parket al bekend dat het voertuig waarmee het dodelijk ongeval veroorzaakt werd teruggevonden was op de Helihavenlaan in Brussel. Dat is enkele straten verder dan de plek van de botsing. Bij het ongeval liet een 21 jarige Roemeense man, B.I.P., het leven toen hij te voet de Kruidtuinlaan over stak.

bron: Belga