Vakbond roept op tot staking bij Amazon in Duitsland

In Duitsland heeft de vakbond Verdi het personeel van onlinewinkel Amazon opgeroepen het werk maandag neer te leggen. Aanleiding is de “Prime Day” van dinsdag, waarbij de onlineketen stunt met superpromoties voor zijn leden. Onder de slogan “geen korting op ons inkomen” wil Verdi dat het personeel al vanaf 7 uur het werk neerlegt. Er zal gestaakt worden in de Amazon-vestigingen in Werne, Rheinberg, Leipzig, Graben, Koblenz en Bad Hersfeld.

Verdi pleit al meer dan zes jaar voor een CAO en loonsverhogingen. In heel Duitsland heeft Amazon twaalf magazijnen op elf locaties en heeft het ongeveer 13.000 werknemers in dienst.

bron: Belga