Russische wetenschapper onder huisarrest wegens “landverraad”

Nadat sinds juli vorig jaar de 75-jarige Russische wetenschapper Viktor Koedrjavtsev al onder arrest was geplaatst, omdat hij geheime informatie naar het Belgische Van Karman Instituut (VKI) zou hebben gelekt, is nu ook Sergej Mesjtsjerjakov onder huisarrest geplaatst. Die kwam enkele maanden geleden in het nieuws, toen hij ervoor waarschuwde dat de satellieten uit de Sovjettijd die met nucleaire energie worden aangedreven, een gevaar vormen voor de ruimte. Vandaag is hij opgepakt op beschuldiging van landverraad. Een rechtbank in Moskou veroordeelde Sergej Mesjtsjerjakov tot huisarrest, maar de straf voor landverraad kan uiteindelijk oplopen tot 20 jaar cel, zo melden Russische staatsmedia. Hij werkt voor een bedrijf dat gelieerd is aan het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos, het centrale onderzoeksinstituut voor machinebouw (TsNIImash). Details van de beschuldiging zijn niet bekendgemaakt.

Ook zeker twee andere werknemers van die instelling zijn opgepakt, het hoofd van Mesjtsjerjakovs afdeling, Roman Kovalev, en de 75-jarige bediende Viktor Koedrjavtsev, aldus het staatspersbureau TASS. Koedrjavtsev staat al sinds juli vorig jaar onder arrest omdat hij geheime informatie aan het in Sint-Genesius-Rode gevestigde Von Karman Instituut voor stromingsdynamica (in 1956 opgericht werd als onderzoeks- en opleidingscentrum in NAVO-verband, nvdr) zou hebben doorgegeven. Het Belgische en het Russische onderzoeksinstituut werken samen volgens een staatsovereenkomst, aldus nog TASS.







Bron: Belga