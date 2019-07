Nationaal alarm afgekondigd in Filipijnen voor knokkelkoorts

De Filipijnse overheid heeft vandaag het nationale alarm afgekondigd voor knokkelkoorts, ook wel dengue genoemd. Francisco Duque, staatssecretaris van het Ministerie van Volksgezondheid, kondigde op een persconferentie aan dat het alarm werd afgekondigd vanwege “de snelle toename van het aantal gevallen in verschillende regio’s”, meldt de krant Philippine Star. Van begin januari tot eind juni werden 106.630 gevallen gemeld in het Zuidoost-Aziatische land. Dat is een stijging van 85 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018, aldus het ministerie. In totaal stierven 456 mensen met knokkelkoorts in de eerste helft van het jaar.

Het ministerie benadrukt dat er echter geen sprake is van een nationale epidemie, aangezien nieuwe gevallen zich concentreren in bepaalde regio’s. Volgens de Philippine Star waren de meest getroffen regio’s Visayas, Calabarzon, Soccsksargen en Noord-Mindanao. Voor elk van deze regio’s werden in de eerste helft van het jaar om en bij de 10.000 nieuwe gevallen gemeld.







Het alarm is bedoeld om de bevolking in de getroffen regio’s bewust te maken van de ziekte en hen aan te moedigen preventieve maatregelen te nemen. Maatregelen zoals bedekkende kleding aandoen, muggenwerende middelen gebruiken, muggenkweekvijvers verwijderen en vroegtijdig een arts raadplegen vanaf er zich symptomen voordoen, zouden moeten helpen om de uitbreiding van de ziekte terug te dringen.

“Vroegtijdige opsporing is cruciaal”, zei Duque. Patiënten zouden maar al te vaak naar het ziekenhuis worden gebracht met al verregaande symptomen als bloedingen, zowel interne als externe, aangetaste organen, etc.

Knokkelkoorts is een infectieziekte die wordt overgebracht door Aedes-muggen in subtropische regio’s. De ziekte kan symptomen vertonen als koorts, buikpijn, braken en bloedingen en kan uitmonden in een mogelijk fatale “hemorragische knokkelkoorts”. Er is geen specifieke behandeling voor de ziekte.

