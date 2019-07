Meer dan 820 miljoen mensen in de wereld lijden honger

Het aantal mensen in de wereld dat niet genoeg te eten heeft, is vorig jaar opnieuw gestegen tot 821,6 miljoen. Dat blijkt uit een studie van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties. Anderzijds zijn er 830 miljoen mensen met obesitas. Na jarenlange dalingen is het hongerprobleem sinds 2015 weer groter aan het worden. De aantallen zitten terug op het niveau van 2010-2011, zo blijkt uit de jaarlijkse stand van zaken van de FAO en enkele andere organisaties. De honger neemt toe in bijna heel Afrika en – in mindere mate – in Latijns-Amerika en Zuidwest-Azië.

In procent uitgedrukt heeft 10,8 procent van de wereldbevolking te weinig voedsel. In Oost-Afrika is dat zelfs meer dan 30 procent. Het wordt volgens het rapport dan ook “een immense uitdaging” om de VN-millenniumdoelstelling nog te halen om honger tegen 2030 uit de wereld te bannen.







Bij de voorstelling van het rapport wees FAO-directeur José Graziano da Silva op nog een ander voedingsprobleem: obesitas. “Wellicht zijn er 10 miljoen meer mensen die obees zijn dan dat er ondervoed zijn”, legde hij uit. “De aantallen zijn enorm en het probleem groeit razend snel.”

Bron: Belga