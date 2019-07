Liberales dient klacht in tegen P-Magazine bij Raad voor de Journalistiek

De liberale denktank Liberales heeft een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek (RVDJ) tegen P-Magazine. Volgens Liberales ging het internetportaal “ethisch zijn boekje te buiten” met zijn berichtgeving in de zaak rond N-VA-parlementslid Kris Van Dijck en ‘escorte Lynn’. De vraag is of de RVDJ de klacht ontvankelijk zal verklaren. David Van Turnhout diende de klacht in als kernlid van Liberales. Op de website van de denktank legt hij uit dat P-Magazine volgens hem verscheidene artikels van de Code van de RVDJ heeft geschonden. Van Turnhout stelt onder meer dat aan Van Dijck geen reactie is gevraagd op de ernstige beschuldigingen (artikel 20), dat P-Magazine niet omzichtig is omgegaan met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie door herkenbare foto’s van “escorte Lynn” te publiceren met gevoelige informatie (artikel 23), en dat de betrokken journalist de menselijke waardigheid niet heeft gerespecteerd (artikel 24).

“Het is niet mijn bedoeling om de verdediging van de betrokkenen op te nemen, maar wel een pleidooi te voeren voor gezonde en onderbouwde journalistiek”, zegt hij. “De journalistiek speelt als vierde macht een essentiële rol in de goede werking van een gezonde democratie.”







Of de klacht van Liberales ook ten gronde zal worden behandeld door de RVDJ, is nog maar de vraag. Die stelt als voorwaarde dat klagers een persoonlijk belang moeten aantonen bij de berichtgeving. Het is niet duidelijk of de denktank aan die bepaling voldoet.

bron: Belga