Dodentol bij moessonregen in Nepal stijgt tot 65

Minstens 65 mensen zijn omgekomen en 30 anderen zijn vermist bij aardverschuivingen en overstromingen ten gevolge van moessonregens in Nepal. Dat laten de autoriteiten vandaag weten. De voorbije week troffen moessonregens 30 van de 77 districten van het land, waaronder hoofdstad Kathmandu. Een politiewoordvoerder bevestigt vandaag dat de dodentol is gestegen tot 65. Daarnaast raakten 38 mensen gewond en zijn meer dan 10.000 families ontheemd. De voorbije drie dagen zijn meer dan 1.400 mensen gered in verschillende delen van het land.

In Dolpa, een afgelegen district in het noordwesten van het land, zijn gisteren negen mensen bedolven geraakt na aardverschuivingen. “Een kind kon worden gered. Sommige lichamen zijn gevonden, maar we hebben nog geen verdere details” aldus de woordvoerder.







Gisteren werden enkele wegen vrijgemaakt, die geblokkeerd waren na aardverschuivingen, maar op verschillende plaatsen in het land zijn de wegen nog niet toegankelijk.

De moesson in Nepal, die duurt van juli tot september, veroorzaakt jaarlijks aardverschuivingen en overstromingen, waarbij honderden mensen omkomen.

Bron: Belga