Wielerwedstrijd in Nederland alleen voor mannen met maatje meer

Elke kilo die je meetorst op een koersfiets is normaal gezien een hindernis. Hoewel ze het tegen meer afgetrainde concurrenten vaak moeten afleggen, krijgen sporters met een maatje meer nu een kans zich te bewijzen in een speciale race voor “dikke” mannen in het Nederlandse Roosendaal.

Tijdens de jaarlijkse kermis in het Brabantse Roosendaal, op een steenworp van Vlaanderen, vind er deze keer een speciale wedstrijd voor iets kloekere mannen plaats. In plaats van een dopingcontrole, moeten deelnemers een gewichtscontrole ondergaan. Om te mogen starten moet je namelijk minimaal 95 kilo wegen.

Geen ludieke actie







“Tegenwoordig zie je vaak een dikke banden race, dus wij dachten: wij doen een dikke mannen race”, vertelt voorzitter Phil Poppe aan Omroep Brabant. Zelf is hij ook wat zwaarder en fietst hij volgens zichzelf redelijk goed. Hij wil dan ook benadrukken dat het om een echte wedstrijd gaat en geen ludieke actie. “Iemand die totaal niet geoefend is, kan beter niet meedoen want sommigen van ons kunnen 30 kilometer per uur fietsen terwijl ze zwaar gebouwd zijn.”