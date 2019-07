Waarom zo weinig vrouwen met jongere mannen daten

Vrouwen die een relatie hebben met een man en veruit de oudste zijn, het komt nog steeds niet zo vaak voor. Volgens een Amerikaans onderzoek is dat niet omdat de vrouwen het niet willen, maar omdat ze niet durven.

Relaties van mannen met een beduidend oudere vrouw zijn nog steeds geen vanzelfsprekenheid. Dat heeft een onderzoek van de Amerikaanse datingsite Dating.com vastgesteld. Het is niet zo dat vrouwen jongere heerschappen niet zien zitten, in tegendeel zelfs. Vaak willen ze wel eens van een jong blaadje proeven, maar hebben ze schrik voor de reacties die ze daarop zullen krijgen, leert de enquête.







Uit de rondvraag blijkt dat drie op de vijf vrouwen zich voor de keuze van hun partner laat sturen door maatschappelijk normen en die wijzen in de richting van een oudere man. Zo is het wel perfect sociaal aanvaard dat mannen proberen om een jongere dame aan de haak te slaan.

Take the power back

Het is een onevenwicht dat seksuologe Gigi Engle uit de wereld wil helpen. “Ik denk dat het stigma in deze relaties zeker zwaarder weegt op vrouwen. De stempel van ‘sugar mama’ heeft een reeks connotaties gaande van het slechte ‘de wanhopige oudere vrouw’ tot de iets positievere ‘cougar'”, vertelt ze aan InsideHook. Maar de seksuologe ziet de relaties ook als een manier om de macht te heroveren. “Gendernormen zijn nog steeds heel aanwezig en als een vrouw een relatie aanknoopt met een jongere man is dat een slag in het gezicht van die norm en tegelijk een powermove.”

Een partner, geen moeder

Er is dus enerzijds het probleem van de maatschappelijke trend die een andere richting uitduwt, maar Engle ziet ook een biologische reden voor het lage aantal ‘cougar’-relaties. Ze gelooft niet heel sterk in de these dat vrouwen sneller volwassen worden dan mannen, maar het is haar wel al opgevallen dat heel wat vrouwen sneller een emotionele klik met een oudere man. “Er is maar zoveel bullshit dat een vrouw aankan voor ze doorheeft dat ze niet iemands moeder, maar iemands partner wil zijn”, is ze daar duidelijk over.