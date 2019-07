Minimalistischer gaan leven? Dit zijn de valkuilen

Spullen wegdoen en tevreden zijn met minder is makkelijker gezegd dan gedaan. Begin je met minimaliseren, let dan op deze valkuilen.

Je verwacht er te veel van

Door te minimaliseren creëer je meer rust en ruimte in je leven. Je bent minder tijd kwijt aan het opruimen en schoonhouden van spullen en leert sneller tevreden te zijn met wat je hebt. Maar wat als je amper verschil merkt? En je leven er nog net zo uitziet als voordat je begon met minimaliseren? Door te hoge verwachtingen kun teleurgesteld raken en stop je misschien zelfs met minimaliseren.







Tip: Kijk of je plezier kunt hebben in opruimen zonder dat je een doel hebt. Minimaliseren kan zorgen voor meer rust en ruimte, maar misschien brengt het je wel heel iets anders. Probeer je verwachtingen zoveel mogelijk los te laten.

Je gooit de verkeerde spullen weg

Een tent die je maar twee keer hebt gebruikt geef je weg en een maand later ga je kamperen op een festival. Of je gaat toevallig binnenkort naar een koud oord, net nadat je je thermoshirt weg hebt gedaan. In het begin kan het voorkomen dat je spullen weggooit die je later toch nodig blijkt te hebben. Hoe ga je hiermee om?

Tip: Leg spullen waar je over twijfelt op een aparte plek. Heb je het na een maand niet aangeraakt? Dan kan het alsnog weg. Onthoud ook dat de keren dat je iets nodig hebt wat je net hebt weggedaan waarschijnlijk maar op één hand te tellen zijn. Het gebeurt nu eenmaal af en toe.

Je houdt het niet vol

Een paar dagen of weken minimaliseren is goed te doen, maar het wordt een ander verhaal als je van plan bent om voor altijd minimalistisch te leven. Bijna overal waar we komen worden we verleid om iets te kopen. Hierdoor kan je kledingkast na een tijd weer uitpuilen.

Tip: Een hele simpele regel om te voorkomen dat de berg met spullen zich weer opstapelt, is telkens iets wegdoen als je iets hebt gekocht. Oftewel: de regel ‘1 erin = 1 eruit’ toepassen. Zo hoef je bijna nooit een hele middag op te ruimen.

Je slaat erin door

Kijk je heel kritisch naar je leven, dan kom je misschien wel tot de conclusie dat je maar weinig nodig hebt. Aan één dekbed heb je genoeg en zelfs twee paar schoenen is al te veel. De kans is aanwezig dat je jezelf op een gegeven moment bijna niks meer gunt en misschien wel doorslaat in minimaliseren. Een keer buiten de deur koffie drinken kan dan al te veel zijn.

Tip: Vraag jezelf af wanneer jij tevreden bent als minimalist. Kun je nog steeds genieten van het leven als je één keer in de week een kopje koffie koopt? Of is één keer in de twee weken voor jou voldoende? Uiteindelijk gaat het om balans en die ziet er voor iedereen anders uit.