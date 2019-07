Mattel pakt uit met Ziggy Stardust-pop

Speelgoedfabrikant Mattel heeft de overleden David Bowie geëerd. De makers van Barbie hebben een pop van Ziggy Stardust gemaakt, het bekendste alter ego van het Engelse popicoon.

Bowie verscheen in de loop van zijn lange carrière vaak uitgedost als heel andere persoonlijkheden. Zijn bekendste alter ego is ongetwijfeld Ziggy Stardust, een biseksuele boodschapper uit de ruimte.







De Barbie-pop lijkt sprekend op het personage. Haar haren zijn rood en achteruit gekamd, ze draagt een gestreepte jumpsuit met bijhorende rode laarzen en haar gezicht is geverfd. De pop komt met bijpassende kosmische accessoires en is een echt collector’s item.

Voor 50 dollar (zo’n 45 euro), is de pop van jou. Het enige dat niet helemaal past, is de lieflijke glimlach van Barbie. Ziggy Stardust verscheen namelijk meestal met een intense starende blik.

“Twee iconen”

Mattel omschrijft de creatie als de “viering van twee iconen uit de popcultuur”. “De pop is een eerbetoon aan David Bowie, de zanger wiens dramatische muzikale transformaties blijven beïnvloeden en inspireren.”

David Bowie kwam voor het eerst als Ziggy Stardust naar buiten in 1971. Een jaar later maakte hij een volledig album rond het personage: ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars’. Op dat album staan de klassiekers ‘Five Years’, ‘Starman’ en ‘Suffragette City’.

Ziggy Stardust is niet de eerste pop die Mattel buiten de “normale” lijn maakte. Eerder lanceerde Mattel ook al poppen met een handicap. Ze creëerden ook al een pop die de Italiaanse astronaute Samantha Christoforetti voorstelt. Zij bleef 199 dagen in het Interational Space Station, de langste tijd ooit voor een vrouw.