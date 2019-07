Heb je genoeg van to-dolijstjes? Probeer deze alternatieven eens

De één kan niet zonder en de ander wordt er juist gek van: to-do lists. Hoor jij bij de tweede groep? Probeer dan eens deze vijf alternatieven.

Een to-don’t list

Te laat gaan slapen, niet ontbijten, een sportles overslaan of de hele dag binnen zitten. Er zijn dingen waarvan je weet dat ze niet goed voor je zijn, maar die je toch doet. Een to-don’t list helpt je inzichtelijk maken wat deze dingen zijn. Op deze lijst schrijf je alles waar je vandaag nog mee wilt stoppen. Hang je to-don’t list op een prominente plek in huis, zodat je er meerdere keren per dag aan herinnerd wordt. Of maak er een achtergrondafbeelding op je telefoon van.

Een ta-da list







Lijkt er nooit een eind te komen aan je to-do list? Verruil hem dan voor een ta-da list. Hierop schrijf je niet wat je nog moet doen, maar wat je al hebt gedaan. Geef grote en kleine dingen een plek op deze lijst. Dus niet alleen de deadlines die je hebt gehaald op je werk, maar ook de lunch die je voor jezelf hebt gemaakt, de wandeling naar de trein en het boek dat je hebt gelezen. Alleen al naar deze lijst kijken, geeft een voldaan gevoel.

Een to-be list

Een to-be list is een gezonde tegenhanger van de to-do list. Het herinnert je eraan dat alles wat je doet niet maakt wie je bent. Op een to-be list schrijf je dan ook niet wat je vandaag moet doen, maar hoe je het liefst wilt zijn. Van creatief tot gefocust en van ontspannen tot vrolijk. Vervolgens bedenk je hoe je dit in kleine stapjes kunt bereiken. Misschien voel je je meer ontspannen als je je wekker tien minuten eerder zet en ben je meer gefocust als je telefoon uitstaat.

Een could-do list

Een could-do list lijkt op de klassieke to-do list. Het grote verschil is dat je het woord ‘moeten’ vervangt door ‘kunnen’. Hierdoor heb je voor je gevoel een keuze en gaat er een stukje druk van je takenlijst af. Je moet niet de was doen, maar kunt het doen. En je moet niet je mailbox opschonen, maar kunt het doen. Vertrouw erop dat je de dingen die écht belangrijk zijn toch wel doet.

Een 1-3-5 list

