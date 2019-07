Gemeente Willebroek bekijkt maatregelen na granaataanval op shishabar

De gemeente Willebroek gaat bekijken welke maatregelen kunnen genomen worden op bestuurlijk niveau, na een granaataanval op een shishabar maandagochtend. Dat zegt burgemeester Eddy Bevers.

Burgemeester Bevers is naar eigen zeggen geschrokken en aangeslagen door het incident. Een shishabar aan de August van Landeghemstraat was maandagochtend het doelwit van een granaataanval. Daarbij vielen geen gewonden, maar aan de shishabar en omliggende handelszaken is wel schade.

Nog geen duidelijkheid over aanleiding







“We wachten nu het resultaat van het onderzoek af”, zegt Bevers. “Op bestuurlijk niveau gaan we nu bekijken welke bijkomende maatregelen mogelijk zijn. Zulke zaken horen niet thuis in onze gemeente en we zullen dan ook al het mogelijke doen om dit in de toekomst te voorkomen.”

Door het incident was de August van Landeghemstraat maandagochtend afgesloten voor alle verkeer.