Dit zijn de populairste namen voor honden en katten

Weet je niet goed welke naam je jouw trouwe viervoeter moet geven? Misschien geeft dit Nederlandse onderzoek je wat inspiratie.

Huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorgt heeft het jaarlijkse overzicht van populairste namen voor honden en katten gepubliceerd. Wat blijkt? Max is opnieuw de populairste naam voor een hond, voor een kat was Simba het afgelopen jaar het meest in trek.

Lola







De top vijf van hondennamen blijft vrijwel ongewijzigd. De enige nieuwe hondennaam in het populairste lijstje is Lola, op plaats vijf. Zij moet Bella, Pip, Bo en Max dus nog voor zich laten.

Bij de katten zijn meer verrassingen te noteren. De favoriet van vorig jaar Luna verdween uit de top en huidige nummer één Simba is nieuw in de top vijf, evenals Bella (3) en Milo (5). Koplopers Simba en Nala zijn twee namen uit The Lion King.

The Lion King

De dierenverzekeraar verwacht dat deze kattennamen nog wel even in trek zullen blijven omdat volgende week een remake van The Lion King in première gaat.

Het namenonderzoek wordt sinds 2006 jaarlijks uitgevoerd door Reaal Dier & Zorg. De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.